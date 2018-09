La chanson "Charleroi on y croit", dont le clip est sorti à la fin du mois d'août, totalise jeudi quelque 150.000 vues sur le réseau social Facebook.

Composée, écrite et interprétée par Hubert Michel, elle se veut un hymne à la métropole carolo dont l'histoire au cours des dernières décennies a été partagée entre splendeur, décadence et enfin, plus récemment, début de renaissance. Notaire et professeur d'arts martiaux dans une autre vie, Hubert Michel s'est mis à la chanson voici quelques années. En tant que Carolo, il a souhaité écrire une chanson sur l'évolution de sa ville où il aurait l'occasion de la resituer dans son histoire, sa grandeur, ses blessures et ses espoirs.

Le clip, réalisé par Pascal Colson et Thierry Michel, associe des images d'époque et d'autres plus actuelles.

Se revendiquant de la chanson populaire, Hubert Michel veut s'adresser au cœur des gens avec des mélodies simples mais émouvantes.