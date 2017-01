Si elles affichent en toute circonstance un corps de rêve, les Anges de Victoria's Secret ne comptent pas les heures d'entraînement pour arriver à un tel résultat. C'est bien simple, en plus d'un régime draconien, un entraînement poussé et quotidien leur est demandé... Bref, on n'obtient rien sans rien.





Cinq hommes, Martijn, Sergii, Alberto, Thiago et Johann, employés d'une société, ont eu la drôle d'idée de tenter, à leur tour, de suivre cet entrainement draconien. Et le résultat ne fut pas vraiment brillant ! Après un peu de shadow boxing, quelques abdos et exercices de gainage, ou encore burpees et squats sautés, les cinq messieurs ont jeté l'éponge après 20 minutes à peine.



Quand on sait que les demoiselles s'entraînent six fois par jour, passant à plusieurs séances quotidiennes à l'approche des défilés...