C'est un fait : les jeunes consomment du porno de plus en plus tôt. Et cela signifie souvent "trop tôt". Comment réagiriez-vous face à des enfants qui regarderaient une vidéo pour adulte en rue ? Des youtubeurs belges ont mené l'expérience.

Spécialisée dans les actions coup de poing (agresser quelqu'un dans le métro, jeter un corps dans un canal...), l'équipe de Would you react? (réagiriez-vous ?, en français) a remis le couvert en observant à travers une "expérience sociale", la façon dont réagissent les passants lorsqu'un enfant de 10 ans se voit proposé de regarder des images pornos contre sa volonté. Mise en ligne ce lundi, la vidéo a déjà dépassé la barre des 100 000 vues.

La scène se passe à la station Musée du Tram, à Bruxelles. Deux enfants (des acteurs) proposent à un troisième (un acteur lui aussi) de regarder un clip X sur leur GSM. Celui-ci refuse, les autres insistent lourdement. Voilà pour le scénario.

Passons aux réactions : certains, très gênés, préfèrent s'éloigner, d'autres se taisent, ne se sentant pas légitimes pour intervenir. Un troisième groupe d'adolescent lâche tout de même que cela ne se fait pas, demandant par la même que les acteurs utilisent des écouteurs car ils n'ont pas envie d'entendre du porno en public.

Choquant ? Interpellant ? Invitée à réagir aux séquences diffusées, la sexologue Sylvie Loumaye analyse que cette vidéo (qui n'a aucune valeur scientifique rappelons-le) soulève plusieurs problèmes sociétaux. A commencer par cette espèce d'obligation morale de regarder du porno pour satisfaire une curiosité malsaine.

Et d'ajouter que seuls 10% des parents parlent de sexualité avec leur enfant. Or, ce sont à eux d'assurer l'éducation sexuelle de leur progéniture et non des vidéos X renvoyant une image déformée de la réalité. Une image à laquelle certains peuvent finir par se rattacher, lorsque les bons gestes ne leur ont pas été enseignés.

Il reste une dernière question : et vous, qu'auriez-vous fait ?