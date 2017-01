L'initiative est à mettre à l'actif de la Fondation contre le cancer qui invite à ne pas boire une seule goutte d'alcool (cliquez pour vous rendre sur leur site) pendant un mois complet.





Sur la vidéo, qui dure 1min19, le bourgmestre invite les Estaimpuisiens et les Estaimpuisiennes a rallier le mouvement et de se "jeter à l'eau", comme il le fait au sens littéral du terme. Daniel Senesael n'a vraisemblablement pas peur de se mettre en scène et de se mouiller pour la bonne cause.





La vidéo a déjà été partagée près de 200 fois.