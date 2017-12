En cette fin d'année 2017, c'est au tour d'une commode d'être au cœur de l'attention. Avec quelles couleurs de peinture a-t-elle été recouverte? Du rose et blanc ou du gris et bleu? La question a été posée sur le célèbre forum Reddit et les suggestions vont bon train. Le meuble est d'ailleurs passé par toutes les teintes de l'arc-en-ciel: de la couleur menthe, au violet, en passant par le magenta.