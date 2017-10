Pour cause, certains la voient grise et turquoise tandis que d'autres sont convaincus qu'elle est rose et blanche. C'est une Anglaise, acquéreuse des baskets en question, qui est à l'initiative de ce débat. Elle a posté sur Twitter une photo avec pour légende: "J'ai commencé par les voir grises et turquoise et maintenant je les vois roses et blanche. Ça me stresse, je hais tout et tout le monde. Que ces baskets aillent se faire voir."





Rassurez-vous, nous avons prévu de vous apporter la réponse. Elles sont roses et blanche. C'est en tous cas ce qu'a révélé le HuffPost, après avoir vérifié sur le site de la marque Vans qui a sorti ces chaussures "Old Skool". Le coloris gris et turquoise n'est pas proposé, au contraire du rose et blanc.