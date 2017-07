Cette incroyable histoire se passe à Gullin, dans la province chinoise de Guangxi. Depuis des années, un jeune homme assiste impuissant à la dégradation de la santé mentale de sa mère. Une situation qui s'est aggravée suite au décès de la fille de la famille, il y a plus de 20 ans. La mère ne l'a jamais supporté et en a toujours été terriblement affectée. Pour redonner le sourire à la dame, son fils a eu l'idée de se déguiser en femme. De cette manière, il pouvait faire revivre le souvenir de sa soeur défunte à travers lui. Cela fait plus de 20 ans qu'il joue ce rôle. Une histoire révélée sur la plateforme numérique PearVideo et qui passionne maintenant la Chine, révèle la BBC.

"Elle était tellement contente la première fois que je l'ai fait que j'ai continué", confie le "garçon" qui avoue ne plus avoir un seul vêtement masculin dans son placard. "Je vis comme une femme depuis lors". Il explique n'avoir cure des remarques puisqu'il le fait "pour sa mère".

Dans une vidéo, l'on peut voir comment la mère vit la situation. "C'est ma fille. Quand mon autre fille est morte, elle est devenue ma fille", explique-t-elle prouvant qu'elle n'est pas complètement dupe.

Sur Weibo, le twitter chinois, les réactions sont opposées. Certains louent l'engagement du jeune homme tandis que d'autres ne comprennent pas comment l'on peut vivre ainsi. "Est-ce vraiment un amour filial ou une excuse pour se travestir?", interroge l'un. "Sa mère ne se demande donc jamais où son fils est passé?", se demande un autre.

La BBC rappelle que le respect des parents est encore très présent en Chine. C'est considéré comme une valeur extrêmement importante.