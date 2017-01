Amber Sherlock est une présentatrice de la chaîne d'informations 9News, en Australie. Avant un triplex avec une de ses collègues, Julie Snook, et une psychologue, Sandy Rea, la jeune femme va perdre son sang froid et s'en prendre, assez sèchement, à sa collègue, épargnant bien évidemment la psychologue, invitée sur la chaîne pour l'occasion.





La raison de sa colère ciblée sur la malheureuse Julie, visiblement surprise ? Le fait que chacune d'entre elles porte une tenue blanche, ce qui, selon elle, ne peut arriver à l'antenne.





Après plusieurs minutes de palâbres, de discussions et d'invectives, Amber forcera finalement sa collègue à porter une veste dénichée au hasard sur place avant de prendre l'antenne et saluer, avec un grand sourire et comme si de rien n'était, sa conseur et la psychologue.





Une scène assez surréaliste, qui s'est retrouvée sur la toile ce 12 janvier et qui a été reprise par de nombreux médias australiens... Un bad buzz dont Amber Sherlock se serait sans doute bien passé !