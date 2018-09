La réponse de Sébastien, community manager de l'enseigne, vaut le détour puisqu'il a pris le temps de lui répondre sous la forme d'un poème.





















Après cette réponse, Pauline a également écrit quelques vers et une longue discussion a démarré.









































































Elle a décidé d’interpeller l'enseigne MediaMarkt via Messenger pour lui proposer un deal: un poème contre un iPhone X. "Si je vous fait un poème public (en alexandrin qui plus est), à partir de combien de rimes pourrai-je avoir un iPhone X? votre concurrent direct (mon banquier) n'a pas l'âme d'un artiste et a réfuté ma proposition. Qu'en sera-t-il de votre service client?", écrit Pauline Maquoi.