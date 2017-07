Voulant profiter de la technologie de son téléphone, Judd Jasper a voulu utiliser la fonction "paysage" de son téléphone. Comment ça marche ? On porte l'appareil de façon verticale et on le fait tourner à l'horizontal de manière à obtenir une belle photo de paysage. Mais pour cela, il faut rester immobile. Vous nous voyez venir ?





C'est évidemment à ce moment-là que la demoiselle a éternué. L'appareil a donc capturé l'image où elle posait et l'image où elle éternuait. Deux images sur la même photo, ça donne donc deux têtes... tout à fait différentes.