Divers L'histoire se passe aux Etats-Unis (sans blague ?). La chaîne de fastfood Mc Donald's décide de proposer une sauce bien spéciale dans certains de ses restaurants : une sauce inspirée du dessin animé "Rick et Morty".

Rachel Marie, une habitante du Michigan, est une graphiste fan du dessin animé en question. "Je me suis dit que ce serait génial de pouvoir avoir cette sauce", dit-elle au Huffington Post américain.

Pour concrétiser ce rêve, elle se lève tôt et décide de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre au restaurant de fastfood le plus proche de chez elle. Sur place, des dizaines d'autres fans attendent aussi. "Il y avait plus d'une centaine de personnes qui attendait", raconte-t-elle. "La queue faisait le tour du bâtiment."

Le restaurant en question ne comptait qu'une vingtaine de sachets de cette sauce mais Rachel et ses amis ont pu s'en procurer un. Et là, plutôt que de profiter de cette sauce, elle s'est demandé ce qu'elle pourrait avoir en échange de la part des plus grands fans. Elle décide alors de poster une photo du précieux sésame sur un site d'échange, "Pin Nation", où généralement, ces sont des pin's qui sont échangés. © PRINTSCREEN

"Il y a eu beaucoup de réponses avec des supers pin's", a expliqué Rachel Marie à "Buisness Insider". "Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer de négocier pour une voiture? Ça ne coûte rien de demander!"

Et Rachel a bien fait ! Car une personne lui a proposé sa voiture en échange ! "Il me l'a même amenée pour que je puisse constater qu'elle était en bon état", confirme-t-elle. © PRINTSCREEN

Devant le succès de l'opération, Mc Donald's a déjà prévu de réitérer l'opération.