Un départ raté sur un toboggan aquatique peut avoir de fâcheuses conséquences !





Sur cette vidéo, prise dans un parc mexicain, on peut voir deux jeunes filles faire la chenille dans le boa... et se retrouver coincées en plein milieu de ce dernier ! Pas très prudente, une troisième utilisatrice déboule à vive allure et réussit un véritable strike, projetant les deux jeunes filles directement dans la piscine !





Fort heureusement, plus de peur que de mal.