Des petits pylônes spéciaux ont été installés dans plusieurs lieux de la commune pour inciter les habitants à respecter les feux. Leurs spécificités : lorsqu'un piéton s'approche trop de la route ou tente de traverser, un petit jeu d'eau l'arrose.

Mais le système va encore plus loin. "L'installation a deux systèmes avec des fonctions différentes, explique le directeur adjoint du bureau de la sécurité publique. L'une est la reconnaissance faciale, l'autre fournit des rappels et des avertissements. Elle photographie les passants qui passent au feu rouge et télécharge automatiquement les images dans la base de données de la police pour vérifier leur identité. Lorsque quelqu'un s'apprête à passer au feu rouge, le système pulvérise de la vapeur d'eau et avertit les piétons par alerte vocale et laser".

Une idée peu commune qui fera peut-être ses preuves.