Véritable institution du côté des Etats-Unis, la fête d'Halloween prend également de plus en plus d'ampleur dans notre bonne vieille Europe, si bien qu'il serait étonnant que personne ne vienne frapper à votre porte le soir du 31 octobre ! Décriée par certains, elle est largement célébrée par d'autres. Il faut dire que les enfants raffolent des déguisement, souvent horrifiques, qui sont associés aux festivités !Cette année, nous vous proposons de nous envoyer les photos de vos plus beaux déguisements. Les clichés reçus seront affichés sur la page Facebook de DH.be !