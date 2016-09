Fatigué par l'absentéisme, ce professeur trouve une question géniale pour son examen

Divers

Certains universitaires se font un malin plaisir à préférer les résumés et l'amusement aux bancs des auditoires, mais c'était sans compter sur la malice de cet assistant qui a été mise en valeur par l'un de ses étudiants, comme le révèle le site Reddit

L'étudiant en question, même si cela ne doit pas être bien légal et pourrait lui valoir une sanction, a partagé une photo de la dernière page de son examen. On peut constater toute l'audace de l'assistant du cours de mathématiques. Ce dernier a posé la question suivante avec 4 possibilités de réponse: "Cela fait près de la moitié du quadrimestre, j’imagine donc que vous me connaissez. Faisons un petit test. Lequel de ces portraits est le mien?"

Heureusement pour les absentéistes, la question ne valait qu'un seul point. Une manière originale de récompenser ceux qui font l'effort d'assister à son cours.