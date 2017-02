La Britannique est donc la plus jeune gagnante à la loterie. Pourtant, la jeune femme explique que ce gain a détruit sa vie. "Parfois, c'est comme si ce gain avait ruiné ma vie. C'est dix fois pire qu'avant. La plupart du temps, je souhaite de ne pas avoir de l'argent. Ma vie aurait été bien plus simple. [...] Les gens ne se rendent pas compte de mon stress permanent. Quel est le but dans ma vie? Je trouve qu'il faudrait avoir au minimum 18 ans pour gagner au loto. 16 ans, c'est beaucoup trop jeune."

Tant et si bien que Jane Park compte porter plainte contre l'EuroMillions. qu'elle accuse ouvertement de l'avoir délaissé en ce qui concerne la gestion de sa nouvelle fortune. "J'ai lu des tas d'histoires sur des gagnants du loto qui ont tout dilapidé. Je comprends que ça puisse arriver. J'ai été soudainement coincée avec un conseiller financier qui a commencé à me parler d'investissements en tous genres. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il me racontait."

Relativisons en n'oubliant pas de préciser que la demoiselle se permet de partir régulièrement en vacances et que, dans ce genre de moment, sa fortune ne semble pas la déranger plus que ça. "J''y vais environ quatre fois par an. J'attends que mes amis puissent aussi être de la fête. Si j'ai pu aller dans les Maldives, je préfère me rendre à Benidorm car personne ne vous regarde. Vous pouvez prendre une bonne cuite si vous le voulez, ce n'est pas le cas dans les Maldives."