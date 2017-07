Lors de l’émission de télé-réalité Real Housewives of New York City, il a été demandé à Carole Radziwill quelle cote au lit, sur dix, elle donnerait à son ex, George Clooney.

"Définivitement un 9", a-t-elle répondu. Il n’a pas fini de nous flanquer des complexes, ce George.