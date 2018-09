Cher payé, pour deux heures de parking au Westland Shopping d'Anderlecht...

Depuis février 2016, le parking du Westland Shopping d'Anderlecht est devenu payant, à l'instar de l'immense majorité des centres commerciaux de la capitale. Aude, jeune maman originaire du coin, n'a aucun souci de principe à de se délester de quelques euros le temps de faire ses emplettes. Mais elle est un peu moins à l'aise avec l'idée lorsque la borne de paiement lui indique, ce lundi matin, un solde à régler de... 1.665 € pour deux heures de stationnement !

Heureusement, la trentenaire n'a jamais eu à régler ce montant astronomique. "J'avais tout simplement, par mégarde, inséré dans la borne de paiement un vieux ticket que j'avais conservé, datant de plusieurs mois..." Très exactement 110 jours, 18 heures et 21 minutes, comme l'indique la borne à l'écran. Le système de levage de la barrière de sécurité par lecture de la plaque minéralogique, à la sortie du centre commercial, n'oblige plus les automobilistes à faire "avaler" leur ticket de stationnement dûment réglé à la sortie du parking... Aude avait donc deux tickets, le bon et l'ancien, dans son sac. Simple confusion !

Montant final de l'addition : 1 € et... une solide frayeur !