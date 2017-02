Plusieurs parodies ont déjà fait leur apparition et parmi celles-ci, en voici une plutôt réussie et assez drôle.

Emma Watson, qui jouera le rôle de la Belle, est ici à mi-chemin entre son nouveau film et son rôle d'Hermione dans la saga Harry Potter.

Aussi surprenant que celui puisse paraître à première vue, la personne dont Hermionne tombe amoureuse est .... Voldemort, le grand méchant de la saga du célèbre sorcier!

Voldemort, dans le rôle de la Bête, y apparait tout de suite plus sympathique que dans la saga, sauvant sa belle des méchants loups ou caressant une licorne. Evidemment, dès qu'il sourit, c'est tout de suite moins mignon.

Cette bande-annonce revisitée, intitulée "Beauty and Lord Voldemort", on la doit à la chaine YouTube PistolShrimps, connue pour ses détournements et ses parodies.

Celle-ci est particulièrement bien réussie et change totalement notre regard sur le méchant sorcier.