Avec sa lèvre ouverte, son menton griffé et son œil au beurre noir, on se demande ce qui a bien pu arriver à l'ancien ministre et Vice-Premier. Ce n'est qu'à la fin du spot de 30 secondes que l'on comprend qu'il s'agit d'une supercherie visant à promouvoir l’événement "Cinema Canvas" au cours duquel sera diffusé le film "Fight Club" le 13 juillet prochain, à Courtrai. L'apparition de Tyler Durden en arrière plan permet de comprendre que Vincent Van Quickenborne veut faire croire qu'il a participé à un combat clandestin, comme s'il faisait partie du "Fight Club".





A titre informatif, le "Cinema Canvas" a pour projet de projeter gratuitement et en plein air des films dans sept villes flamandes jusqu'au 25 août. Au menu: "Vol au-dessus d'un nid de coucou", "Babel", "Les Dents de la mer", "La piscine", "Orange mécanique" ou encore "Moonrise Kingdom".