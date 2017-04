Après avoir retrouvé sa femme au lit avec un autre homme, le jeune homme a su garder son sang froid malgré la rage qu'il ressentait au plus profond de lui. Au lieu de réveiller les deux tourtereaux et de s'énerver, Duston a préféré prendre des selfies avec devant la scène. "Au début, je voulais botter le cul de ce mec. Mais j'ai finalement décidé de les laisser dormir. Et de prendre des selfies", confie-t-il à nos confrères du Sun.





Il a ensuite décidé de se venger en publiant les clichés sur son compte Facebook avec ce texte en accompagnement: "Le moment où vous rentrez à la maison et que vous découvrez votre femme avec un autre homme dans votre lit. Les hommes bons méritent de bonnes femmes."

Après cette publication, le Texan a reçu des milliers de messages de soutien.