Parieur averti, Agustín Doblado n'a pas manqué de placer quelques billes dans un pari sur de nombreux matches espagnols de Liga et des divisions inférieures. S'il n'a pas pris énormément de risques au vu de la mise déposée, seulement 50 centimes, c'est bien son pari combiné qui attire l'attention.Il a en effet décidé de miser cette somme sur le résultat de quinze matches.





Alors que les quatorze premiers résultats étaient ceux qu'il avait prédits, ne restait plus que la rencontre Betis Séville-Leganés pour lui offrir un pactole de 9737,10 euros. Une rencontre sur laquelle il avait parié une victoire des Sévillans. Et histoire d'encore ajouter du piment à ce dénouement, il faut savoir qu'Agustín est fan du club andalou. " Mon sort est entre vos mains, ne me laissez pas tomber" tweete le supporter-parieur avant cette rencontre capitale.













Un match aux émotions multiples





Après avoir mené deux buts à zéro, source d'espoir pour Agustín, Séville se fait remonter à deux buts partout avec une vingtaine de minutes encore au marquoir. La tension est à son comble alors que les minutes s'égrainent.





Mais à la 83e, le miracle se produit quand le Betis obtient un penalty. Ruben Castro convertit le coup de réparation, qui scelle le score et offre au parieur la somme tant espérée.





L'histoire n'est pas passée inaperçue en Espagne, et le club sévillan, tout heureux d'avoir remporté cette rencontre face à un concurrent direct, félicité le gagnant en demandant même à ce dernier de "se manifester s'il a survécu à tant de souffrance".