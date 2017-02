Nick Lutz n'est pas du genre à se laisser berner par quelques excuses couchées sur du papier. Alors, quand il a reçu une lettre d'excuses de son ex-copine, qui l'a trompé, il ne lui pardonne pas, loin de là.

Ne digérant pas cette trahison, le jeune homme préfère faire la leçon à l'expéditrice en corrigeant son courrier au bic rouge. Professeur dans l'âme, Nick a donné une note globale à la lettre (61/100) et s'est permis de faire une critique générale en guise de conclusion. "Intro trop longue, conclusion trop courte. Fortes hypothèses mais rien à retenir. Les détails sont importants. Si tu veux qu'on te croie, soutiens ce que tu avances avec des preuves. Tu prétends que tu n'as jamais trompé mais tu te blâmes malgré tout. Alors pourquoi? Il faut cesser de contredire ta propre version et choisir ton camp. Bien que ce geste soit apprécié, je préfère les détails au lieu des déclarations."

Content de sa réponse et, on l'imagine, toujours en colère contre la jeune fille, Nick a partagé sa réponse sur Twitter, où il a été retweeté près de 100.000 fois et a accumulé plus de 300.000 j'aime.

Pour la beauté de l'histoire, on notera également que le jeune homme conclut sa correction en expliquant qu'une version corrigée de la lettre, renvoyée par la jeune fille, sera acceptée. De quoi lui laisser de l'espoir ?