Attentats, Brexit, Rio, Euro, guerre en Syrie, ovnis musicaux, nombreux décès, etc. Cee-Roo, DJ au pays de Guillaume Tell, est parvenu à résumer l'année 2016 dans une vidéo de moins de deux minutes rythmée, et aussi émouvante qu'impressionnante.





Du premier Oscar de Léonardo DiCaprio à l'élection de Donald Trump en passant par de superbes scènes lors de l'Euro ou des Jeux de Rio, certaines images vous feront sourire, d'autres vous arracheront probablement une larme.