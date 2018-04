David Rose, le propriétaire d'une Honda, avait garé son véhicule sur un parking près de l'aéroport Kalaeloa (Hawaii). A son retour, la voiture avait disparu.En visionnant les images de la caméra de surveillance, la police a découvert que le voleur avait utilisé un moyen original et surprenant : un chariot élévateur.Comme on peut le voir sur les images, le vol s'est déroulé en plein jour, sous l’œil de passants et aura duré à peine une minute.