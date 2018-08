Passer une nuit à Ikea, ça nous a tous traversé l'esprit. Des conducteurs britanniques l'ont fait...

En fin de journée mardi, un accident entre deux camions s’est produit sur l’autoroute M25 dans la région de Thurrock, à l’est de Londres. Le trafic était totalement à l’arrêt, complètement bloqué, à tel point que la police a conseillé aux conducteurs de... dormir dans leur voiture.

Face à cette situation compliquée, les responsables du Ikea Thurrock ont décidé d’ouvrir leurs portes pour permettre aux conducteurs piégés au milieu de cette collision de passer une soirée et un début de nuit chez le géant suédois, rapporte le Mirror. Au total, c'est environ 200 personnes qui se sont retrouvés dans les allées du magasin.

Les plus jeunes ont pu profiter des aires de jeux. "Ma fille et moi sommes piégés dans le Ikea à cause du crash sur la M25. 5 heures et quelques d'attente… Colorier sauve notre santé mentale… Merci Dieu pour les conseils, les arcs-en-ciel et les licornes… Je ne pourrai refaire face à une boulette de viande ! Déroulez pour voir mon portrait quand je serai vieux…"

Et pour certains, ce n'était pas coloriage, ni boulettes mais un début de nuit dans les lits d'exposition du magasin. Une soirée qui restera gravée dans la mémoire de ces visiteurs non attendus.