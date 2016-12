C'est une vidéo que l'on peut qualifier d'assez impressionnante ! Pendant un peu plus de trois minutes, Us The Duo propose un enchaînement rapide et rythmé de covers des hits qui ont fait l'année musicale 2016.





A l'aide d'un piano, d'un peu de beatbox et de quelques claquements de doigts, le duo livre une version acoustique bluffante de ces tubes qui ont marqué l'année. De Justin Timberlake à Adele en passant par Bruno Mars ou Twenty One Pilots, il y en a pour tous les goûts !