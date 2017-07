Josh Avsec et Michelle Arendas, deux jeunes Américains, se sont "matchés" sur l'application de rencontre Tinder en 2014. Depuis lors, ils discutent, parfois avec des mois d'intervalle, sans jamais se rencontrer.

Un beau jour, l'homme de 22 ans poste sur Twitter des extraits de leur conversation, démontrant les longues pauses entre leurs messages. "Désolé j'étais à la douche", "Navrée de ne répondre que maintenant, la semaine a été très chargée", "Désolé j'étais en cours", ... A chaque fois, des excuses apparaissent après des semaines de silence.

"Hahahaha un jour je vais rencontrer cette fille et ça sera épique. Jetez un oeil aux dates de nos messages Tinder", écrit Josh sur Twitter.

Pour une fois, la jeune fille répond tout de suite au jeune homme, non sans humour. "Je te répondrai mais j'ai besoin de quelques mois encore".

Assez incroyable, Tinder a découvert le tweet de Josh et n'a pas pu résister à l'envie d'intervenir car pour l'appli, voir ce "match" durer depuis 3 ans sans se concrétiser, ce n'est pas possible. Tinder a fait fort: elle va se servir de cette petite histoire pour faire le buzz et, en passant, faire parler d'elle.

Sur Twitter, Tinder a proposé à Josh et Michelle de choisir une destination dans les 24h pour se rencontrer. Tinder s'engage à offrir le voyage aux Américains.

Les deux jeunes ont choisi Hawaï pour leur première rencontre. Et quelque chose nous laisse penser que de nombreux internautes ont hâte d'avoir des nouvelles de cette rencontre. Ils sont plus de 14.000 a avoir "liké" le message de Tinder et 66.000 celui de Josh.

Les deux utilisateurs de Tinder ont l'impression de rêver. "Un rendez-vous à Hawaï est tellement plus incroyable que ce que j'aurais jamais pu imaginé", a écrit Josh sur Twitter alors que Tinder confirmait leurs billets d'avion pour Maui.