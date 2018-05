Alors qu'elles étaient à bord de l'attraction inspirée de Jurassic Park "Flying Dinosaur", une soixantaine de personnes se sont retrouvées bloquées la tête en bas. En cause : un mécanisme de sécurité qui a bloqué leur wagon. Leur "calvaire" a duré 2 heures. Une expérience riche en sensations fortes, mais peut-être pas telle qu'ils l'espéraient.

Heureusement, plus de peur que de mal étant donné qu'ils ont tous pu être secourus et rejoindre la terre ferme sains et saufs. L'attraction a même pu être rouverte dans la journée.