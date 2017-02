Chaque mois, l'émission Les Recettes pompettes invite un people et le cuisine de façon plutôt rock'n'roll, tout en l'invitant à vider quelques verres et shoots de vodka. Ce mois-ci, c'est Guillaume Canet qui a reçu le suprême honneur de recevoir la wild card.

L'émission a rapidement dégénéré, au fur et à mesure que lesde vodka se vidaient. Ainsi, à un moment, l'acteur a, suite à la demande de l'animateur, uriné dans le four... Il a également appelé, dans un état second, sa douce et tendre Marion Cotillard qui lui a rétorqué, de manière plutôt bien sentie: