Et non, ce n'est pas uriner sur la plaie... Voici son conseil si vous partez en Méditerranée cet été.

Tout se passe bien, maillot, soleil et là... c'est le drame. Votre pied marche sur une boule visqueuse. Ce n'est pas Flubber et pire, ça pique ! A coup sûr, vous avez marché sur une méduse. Toutes ne piquent pas. Mais certaines peuvent être très vénéneuses. Rumeur ou conseil utile, on entend souvent dire qu'il faut uriner sur la blessure pour atténuer les effets.

Jamy Gourmand et sa collègue Myriam Bounafaa ont attaqué cette douloureuse question dans l'émission Le Monde de Jamy. Et le remède miracle serait... la mousse à raser !

Pourquoi ? En piquant sa victime, la méduse dépose en fait des petites flèches dans l'épiderme. La mousse à raser va tout simplement dilater les pores de la peau et permettre de faire partir plus facilement ces épines.