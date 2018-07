Shridhar Chillal, un Indien de 82 ans, était détenteur du record des plus longs ongles du monde dans le Guinness Book. Il a décidé de les couper et d'en faire don à un musée new-yorkais.

Ce 11 juillet était donc un grand jour pour lui puisqu'il a enfin retrouvé l'usage de sa main gauche qui était "ornée" de plus de 9 mètres d'ongles.

La manoeuvre était délicate puisque ses ongles n'étaient pas en bon état. Ils étaient tellement fragiles que Shridhar devait même faire attention en dormant. "Je ne pouvais pas beaucoup bouger. Toutes les demi-heures, je me réveillais pour bouger ma main de l'autre côté du lit", a-t-il raconté. En plus de cela, ses ongles étaient très douloureux. "Mais je n'ai jamais eu à faire la file nulle part grâce à eux", a-t-il déclaré en plaisantant au Guinness Book.

© reporters

C'est à l'âge de 14 ans que cet Indien a eu l'idée de se laisser pousser les ongles sur une seule main. Le jour où un professeur l'a réprimandé pour lui avoir cassé un ongle assez long. "Tu ne peux pas comprendre le genre de soin qu'il faut pour ne pas qu'un ongle se casse avant d'en avoir des longs toi-même". On peut dire que l'élève a eu à coeur de se mettre à la place de son maître.

Cette "cérémonie de coupe d'ongles", a eu lieu au Ripley's Believe It or Not! à Times Square. Vous pouvez la découvrir dans la vidéo ci-dessus (âmes sensibles s'abstenir).

Ces ongles sont en tout cas maintenant visibles par le public.