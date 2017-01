La scène se déroule en Russie et permet de voir que le pire a été évité !

On a évité le pire dans la prestigieuse ville de Saint-Pétersbourg, comme en témoigne cette vidéo prise d'une caméra de surveillance. On peut y voir une certaine Olga Klinstova, une maman russe de 32 ans, qui rentre chez elle avec sa petite fille de quelques mois.

C'est au moment où la jeune mère s'apprête à rentrer chez elle avec la poussette, après avoir ouvert la porte, que le drame se produit: une dalle se détache de son immeuble et tombe sur elle. En réalité, c'est un petit miracle. Car pour le même prix, la dalle aurait pu tomber directement dans le landau et faire encore plus de dégâts.

C'est finalement Olga qui subira le choc et devra rester à l'hôpital durant plusieurs semaines. On ne peut qu'imaginer quelles auraient été les conséquences si la plaque s'était détachée quelques secondes plus tôt ! Cette mésaventure a rapporté 50 000 euros à la victime, étant donné que le propriétaire a reconnu être au courant du mauvais état de son propre bâtiment...