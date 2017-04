Véritable phénomène de société en Belgique où chacune de ses vidéos cartonne sur Facebook, le jeune humoriste belge Gui Home avait décidé, ce dimanche, de franchir la frontière pour tenter d'aller... voter en France !





Accompagné par deux amis et armé de sa caméra cachée, le jeune Namurois a d'abord essuyé plusieurs refus, non sans parvenir à faire rire les responsables des bureaux visités, avant, semble-t-il, de parvenir à ses fins !





A la fin de la séquence filmée, on peut, en effet, voir le jeune homme, pratiquement pas contrôlé à l'entrée du bureau, se saisir d'une enveloppe et se rendre dans l'isoloir et faire son choix parmi les candidats.



Difficile de savoir, par contre, si son bulletin a bien été validé. Le montage ne permet en effet pas de voir si le jeune Belge a pu déposer son papier dans l'urne... ou pas !