Il voulait récolter un peu d'argent pour des enfants malades, mais le compteur affichait vendredi près d'un 1,3 million d'euros grâce à une idée originale.

Tijn van Kolsteren, six ans et moins d'un an à vivre, a appelé les Néerlandais, hommes et femmes, à se vernir les ongles.

"Vernissez vos ongles, faites une donation et mettez au défi trois de vos amis à faire de même", demande le petit garçon sur la page de la collecte, dans le cadre d'une semaine d'action organisée par une radio néerlandaise à l'approche des fêtes.

Chanteurs, hommes politiques, présentateurs, acteurs : à travers le pays, hommes et femmes se sont affichés avec des ongles aux couleurs variées. Le député d'extrême-droite Geert Wilders et le chef de file des écologistes néerlandais Jesse Klaver ont opté pour un rouge profond.

Tijn, qui est atteint d'un cancer du cerveau, avait présenté son action mercredi matin à la "Maison de verre", où s'enferment chaque année des animateurs radios pour plusieurs jours, sans manger ou dormir, pour récolter des fonds.

La tumeur de Tijn avait été diagnostiquée en mai mais la semaine dernière, la famille apprenait qu'elle n'avait pas changé de taille, malgré la chimiothérapie.

"Malgré cette mauvaise nouvelle, nous voulions faire quelque chose pour les enfants qui n'atteindront peut-être pas l'âge de six ans", a expliqué son père Gerrit, à la télévision publique néerlandaise NOS.

"Nous avons trouvé l'idée ensemble : Tijn avait déjà verni des ongles chez une amie et il aimait ça", a-t-il ajouté.

"SuperTijn", titrait vendredi le quotidien populaire AD: jamais une seule personne n'avait récolté autant d'argent dans le cadre de cette action annuelle.