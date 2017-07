Nils Bokanowski, en couple depuis un « an et demi » avec Larissa Vastapane, a mis les petits plats dans les grands pour demander sa dulcinée en mariage. Avec la complicité du centre hôtelier Hacienda Na xamena, à Ibiza, il a transformé une chambre d'hôtel en un lieu digne des contes de fées. C'est dans un décor somptueux que Nils a fait sa demande. Une vue à couper le souffle, un coucher de soleil et des centaines de fleurs entourant la baignoire... Le lieu de la demande en mariage semblait, selon les dires du fiancé, « sorti tout droit du dessin animé Alice au pays des merveilles ».

Pour Larissa, ex-candidate au concours Miss Belgique en 2008, la surprise était totale. Au départ, elle pensait simplement qu'elle partait en vacances dans un endroit tenu secret. « Elle avait les yeux bandés jusqu'à l'aéroport. Elle a pris l'avion sans savoir où elle allait. Une fois sur place, j'ai bluffé sur le lieu où on allait séjourner et, finalement, on est arrivés dans le meilleur hôtel de l'île », nous explique Nils Bokanowski. « LA surprise a eu lieu le lendemain. Elle ne s'attendait plus à en avoir une. J'ai réussi à la faire fondre en larme de joie, elle ne trouvait plus ses mots. La surprise était totale. Elle m'a dit : "Tu es diiiiiingue" »