Et elle sera visible durant la saison d'Halloween de Bellewaerde, du côté d'Ypres. 1.011 kilos tout de même !

Le phénomène grossit chaque année : Halloween prend de plus en plus de place dans nos parcs d'attraction. Tradition importée du monde anglosaxon, elle a l'avantage de combler une période très creuse, dans l'agenda saisonnier de nos parcs de loisirs... Qui, du coup, rivalisent d'ingéniosité pour "événementialiser" cette mini-saison.

Dernier exemple en date du côté de Bellewaerde. Si Walibi a su devenir la référence en matière d'organisation d'événement lié à Halloween en Belgique, son cousin du groupe la Compagnie des Alpes, à Ypres, fait lui aussi chaque année monter la pression un peu plus à la même saison. Outre le retour de Don Eduardo de los Muertos, le maître de cérémonie d’Halloween Fiesta Mortal à Bellewaerde, on note cette année la présence de la plus lourde citrouille d'Europe dans le parc. Pas moins de 1.011 kg sur la balance ! Lors du Championnat d’Europe des citrouilles géantes en Allemagne, le solide potiron a remporté la première place. "De la pollinisation à la récolte, la citrouille s’est développée pendant 112 jours", explique Mathias Willemijns, le producteur. Parce que oui, il est bien belge, ce légume XXL : c'est à Sint-Martens-Latem, près de Gand, qu'il a poussé !

