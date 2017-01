Au vu de la tête qu'elle tire, la grand-mère de Jade Reed n'en croit pas ses oreilles. Et pour cause, son petit-fils vient de lui annoncer quel était son plan pour le Nouvel An: une soirée de 22h à 5h du matin. Dingue pour la mamy, qui en tombe quasi à la renverse !





"Tu vas à un spectacle à 22h jusqu'à 5h du matin ?!", se demande-t-elle incrédule. " Oh mon Dieu ! Mais pourquoi organisent-ils cela à un moment pareil ?! Oh mon Dieu !" Jade enfonce le clou quand il annonce que s'il quittera sa soirée à 5h, il sera chez lui à 7h-8h du mat' ! Autre temps...