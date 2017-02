Dix jours plus tard, c'est au tour de la Suisse, du Danemark et de l'Allemagne de faire leur publicité, de façon satirique, auprès du nouveau président des USA. Mention spéciale aux premiers cités qui ont sorti la sulfateuse pour vendre les mérites de leur pays, de façon ironique, auprès du nouvel homme fort des USA.





Morceaux choisis:

"Nous avons des tonnes d'or. Durant la seconde guerre mondiale, les Juifs nous l'ont confié. Ils ne sont jamais revenus, c'est étrange. Alors, nous l'avons fondu, comme une fondue, notre plat national..."

"Nous avons les plus belles femmes, ce sont tous des 10/10. Regarde notre présentatrice météo, Sandra Boner. Boner (érection, en Français)."

"Nous aimons aussi mal traiter nos femmes. (...) Nous les tenions grâce aux droits civils (We grabbed them)"

"Nous avons le plus beau drapeau, c'est un plus énorme. Tu dois le connaître, tes amis l'ont repris de nous. Et comme le KKK, nous aimons monter à cheval et brûler des choses."





L'Allemagne et le Danemark y sont aussi allés de leur vidéo satirique pour vanter leur pays auprès de l'administration Trump... A quand celle de la Belgique ?