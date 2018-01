Sur Instagram, le chanteur britannique a publié deux photos d'Oprah Winfrey, la célèbre animatrice, productrice, actrice et écrivaine américaine, en compagnie de Harvey Weinstein, le puissant producteur américain dont le nom a été cité une dizaine de fois ces derniers mois pour des faits de viol, agression et harcèlement sexuel...

Déjà admirée par bon nombre d'américains depuis plusieurs décennies, la femme d'affaires qui est âgée de 63 ans a encore réussi à augmenter sa notoriété dimanche, lors de Golden Globes, en prononçant un discours pour le moins poigant qui évoquait la place des femmes noires mais aussi des femmes en général dans la société, le pouvoir des hommes, le harcèlement sexuel et l'avenir des femmes. Un discours assez féministe et véridique qui lui a valu une grosse ovation et des éloges venant d'internautes du monde entier mais aussi et surtout la reconnaissance de célébrités qui veulent désormais qu'Oprah Winfrey se présente lors des prochaines élections présidentielles américaine.

Une célébrité a toutefois fait une sortie remarqué sur les réseaux sociaux suite à ces différentes éloges. En effet, via Instagram, Seal n'a pas hésité à rappeler que l'actrice entretenait une relation très amicale avec Harvey Weinstein en justifiant cela avec deux clichés datant de 2014.

Le chanteur britannique a ajouté le texte suivant avec les deux photos: "Quand vous êtes une partie du problème depuis des décennies mais que soudainement, ils pensent tous que vous êtes la solution. Oh, j'ai oublié, c'est vrai... Vous avez entendu les rumeurs mais vous ne saviez pas qu'il était en fait un agresseur en série de jeunes actrices aux yeux plein d'étoiles qui, à leur tour, n'avaient aucune idée de ce dans quoi elles s'engageaient. Désolé."