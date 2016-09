Le rapport à la mort très particulier des Torajas

Divers





Le festival Ma'nene est l'appellation donnée à cette coutume peu orthodoxe pratiquée par le peuple Toraja en Indonésie, comme le relate Het Laatste Nieuws. Tous les trois ans, la cérémonie vise à exhumer les dépouilles des défunts de la tribu afin de les nettoyer, de leur rendre hommage et de passer du temps avec eux. Le fait de nettoyer les corps vise à augmenter la conservation et à contrer le pourrissement de la carcasse. La tradition veut aussi que les morts soient rhabillés avec des vêtements frais et exposés aux yeux de tous parfois une semaine durant afin de, notamment, prendre des photographies avec eux.





Pour cette souche indonésienne, c'est une manière comme une autre de respecter et de rendre hommage aux personnes disparues. La mort occupe une place très importante dans leur culture, tant et si bien que des familles économisent toute leur vie pour offrir des funérailles dignes de ce nom au(x) défunt(s) membre(s) de leur famille.