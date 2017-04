Divers Le 23 avril, jour du premier tour de l'élection présidentielle, Eliott, ce Français de 24 ans qui ressemble étrangement à Emmanuel Macron a tweeté qu'il allait "faire le deuil" de son visage.

Et c'est vrai que la ressemblance est frappante avec le candidat du parti "En Marche !". Ce graphiste de formation est arrêté au moins une fois par jour dans la rue, rapporte FranceTvInfo qui a pu le rencontrer. "Certains sont maladroits, ils crient 'Oh, on a trouvé le sosie de Macron' très fort, ce n'est pas très amical. D'autres sont plus discrets, me sourient simplement", raconte-t-il.

Depuis que le candidat du mouvement "En Marche!" a été qualifié pour le second tour des élections présidentielles, le visage d'Eliott a fait le tour de la toile. Le jeune homme en profite pour surfer sur la vague et faire connaître sa musique.