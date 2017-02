En même temps, quoi de plus logique quand on connait le coût à la seconde pour la diffusion. Cette année en effet, les annonceurs ont dû débourser autour de cinq millions de dollars les 30 secondes pour être vus par plus de 120 millions de téléspectateurs américains et plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde entier.

Voici donc une petite sélection des meilleures pubs qui seront diffusées ce dimanche soir.

1) Snickers diffusera sa pub en direct lors du Super Bowl! Un pari risqué mais en attendant, la marque de la barre chocolatée nous propose d'assister à l'audition du cheval qui accompagnera Adam Driver, alias Kylo Ren dans Star Wars, pour la pub en live.

2) Mr Propre devient un fantasme pour la ménagère

3) Mercedes se paye les Frères Coen pour la pub de sa AMG GT Roadster

4) Ford veut vous faire oublier les moments gênants de votre quotidien

5) Avocados From Mexico ou comment vous convaincre d'encore plus manger de guacamole pendant la finale

6) Kia qui veut prouver la valeur et l’intelligence de sa nouvelle voiture Niro

7) Bud Light, la bière de Budweiser toujours là pour partager les meilleurs moments entre amis

8) Mc Donalds annonce que son Big Mac existe en trois tailles aux Etats-Unis.

9) Intel mise sur Tom Brady, l'un des acteurs principaux de ce Super Bowl

10) Le spot de Skittles, intitulé Romance, montre un jeune homme lancer des bonbons à la fenêtre de sa bien-aimée. Elle les attrape dans sa bouche mais comme beaucoup d'autres.