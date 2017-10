Jaime, 7 ans, a donné les bonnes réponses d'après son paternel Ignacio Bàarcena. Ce n'est pas l'avis du professeur qui a tout bonnement biffé les réponses du jeune garçon.

Pourtant, à y regarder de plus près, il est vrai que l'énoncé peut se comprendre de deux manières distinctes. La première possibilité est de donner simplement l'équivalent en chiffres du numéro demandé (ex: dix = 10; vingt-trois = 23, etc.). Ce que semble avoir fait la majorité des élèves alors que Jaime, pour sa part, a décidé d'écrire en chiffres les numéros qui suivent ceux demandés (ex: dix = 11; vingt-trois = 24).

L'enfant de 7 ans a donc respecté l'énoncé au pied de la lettre, à savoir écrire en chiffres les nombres suivants. Le débat a fait rage sur les réseaux sociaux afin de déterminer qui avait tort ou raison. Au final, les deux interprétations auraient du être acceptées vu que l'énoncé manque de clarté.

Ignàcio a tenu à calmer le jeu en rendant hommage au professeur en question, et à la profession en général. "Tout mon soutien aux professeurs en général et à l'enseignant de mon fils en particulier! C'est juste une anecdote."