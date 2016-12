Trouver des idées de cadeaux, les acheter et devoir encore seulement les emballer, voilà qui peut éprouver les plus patients d'entre vous à l'approche des fêtes. Pour écourter la dernière étape, un papa nord-Irlandais a trouvé une solution géniale...Il a tweeté le résultat et a fait le buzz. Jugez plutôt :