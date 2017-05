Georgia Bond et Jack Bowman ont découvert il y a peu qu'ils partageaient des liens de sang. Amis de longue date, ces deux adolescents avaient déjà de nombreux points communs, notamment le fait qu'ils étaient tous deux issus d'une fécondation in vitro. En demandant plus de détails sur l'homme qui a fourni le sperme à leur mère respective, ils ont appris par hasard qu'il s'agissait d'un seul et même individu.

Jack a été le premier à demander des détails sur son géniteur, il a appris qu'il avait une soeur née en 1998, la même année que Georgia. Lorsque celle-ci a envoyé sa propre demande, elle a appris qu'elle avait un frère né la même année que son ami Jack. On leur a ensuite confirmé qu'ils avaient le même donneur.

C'est avec une joie à peine dissimulée que les deux amis ont partagé leur folle histoire sur les réseaux sociaux.

"Meilleurs amis une bonne partie de notre vie, nous avons souvent plaisanté à propos du fait que nous avions le même donneur de sperme et que nous étions frère et soeur. Après des semaines d'excitation, nous avons appris que nous avions le même donneur. A tous ceux issus d'une FIV, n'hésitez pas à demander des infos sur votre donneur. Les miracles arrivent".