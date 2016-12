Restée assise trop longtemps dans la voiture la menant à la gare, la Miss s'est retrouvée paralysée à l'entrée de cette dernière, incapable de faire le moindre pas, comme l'a dévoilé l'émission Sept à Huit. En cause, une terrible crampe au pied. Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France et véritable maman pour les lauréates a très vite trouvé une solution. Elle a demandé à un membre de l'équipe Miss France de porter Alicia Aylies jusqu'à l'intérieur de la gare. là, un policier municipal a pris le relais, sous les regards amusés de la foule.

Une fois installée dans le train, la Miss se détend enfin et masse son pied engourdi. "Moi aussi la prochaine fois je ferai le coup de la crampe", lance alors Sylvie Tellier, tout sourire.