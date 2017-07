Elle sera décidément mise à toutes les sauces, Nabilla. Après avoir participé à la bande-annonce de la série de Netflix, Orange is the New Black, la starlette de la téléréalité s'est désormais essayée à la présentation de la météo dans l'émission d'Arthur, Vendredi Tout est Permis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était bien moins à l'aise que dans ses exercices habituels.



Mise au défi de devoir placer la lettre F dans sa présentation, la star d'Instagram a tenté, tant bien que mal, d'assurer l'exercice: "C'est un temps extrêmement pathétique sur l'ensemble du... Ah mais je joue jamais, moi, ici ! C'est où, le truc ? Alors, c'est un temps extrêmement philosophique sur l'ensemble du pays... (...) En Alsace, les grandes villes qui s'étendent jusqu'à la Bretagne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le fromage qui domine... qui domine avec le fromage, avec quelques passages de fenêtres par ici. On termine avec la région PACA qui enregistre son record de... framboises !"





Au moins, elle aura eu le mérite de s'essayer à l'exercice et de faire rire le public...