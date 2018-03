Si l'on aime se plaindre du froid et de la pluie qui tombe sur nous ces derniers jours, les habitants de New York et de Washington ont également leurs soucis en terme de météorologie ! Le premier jour du printemps a d'ailleurs été plutôt délicat puisque entre 25 et 40 centimètres de neige sont tombés sur les deux villes pendant la journée de mercredi, obligeant au passage Bill de Blasio, le maire démocrate de New York de fermer les écoles et encourager les entreprises à laisser partir leurs employés assez tôt pour éviter le chaos.





Ces conditions météo difficiles sont dues à la tempête Toby, qui est déjà la quatrième à frapper la côte Est des Etats-Unis durant le mois de mars.





De nombreux vols, plus de 4000, ont également été annulés.