"Une mangue vous donnerait envie de faire des galipettes, de grimper au rideau."

On ne savait pas trop si le rédacteur de ce texte avait déposé sa démission dans la journée ou si Lidl avait lancé son Poisson d'avril trop tôt... Mais il est certain que les lecteurs ont dû être incrédules et hilares face à cette publicité complètement décalée pour une mangue.

Dès les premières phrases, le ton est donné : "Ce folder Lidl vous excite ? Ah non ? Même pas un peu excité par ce long texte que vous êtes en train de lire ?". Intriguant pour une publicité. Entre ensuite en jeu les courbes de la mangue. "Parce qu'une mangue vous donnerait envie de faire des galipettes, de forniquer, de grimper au rideau... enfin vous voyez quoi !"... On ne savait pas la chaîne de magasins à bas prix si "ouverte d'esprit". Puis insiste : "Ben oui, manger une mangue, c'est bon pour la libido."

S'ensuivent quelques "conseils" pour décliner la mangue sous toutes ses formes dans un menu très "hot" pour combler "votre partenaire". "Vous passerez alors LA nuit de votre vie ! (...) Et souvenez-vous, offrez une mangue quand vous êtes en mangue."

Contacté par nos soins, le porte-parole de Lidl, Julien Wathieu, est satisfait du buzz : "Notre objectif était de surprendre, d'être subtil et de faire un clin d'oeil. Et cela a plutôt bien marché". Peu de personnes se sont offusquées, que du contraire : "Les remarques étaient positives. Cela montre que le consommateur belge a compris le clin d'oeil. On le voit nettement dans les réactions des internautes". Ne vous attendez cependant pas à des blagues toutes les semaines, "On ne le fera pas systématiquement, mais c'est possible qu'on réitère l'action de temps en temps".